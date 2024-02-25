Бенфіка розгромила Портімоненсе у матчі 23-го туру чемпіонату Португалії, а Анатолій Трубін втримав свої ворота на замку.

Чемпіонат Португалії 2023/24, 23-й тур

Бенфіка – Портімоненсе – 4:0

Голи: Рафа Сілва, 55, 75, Нерес, 57, Ді Марія, 59

Після важкого матчу в Лізі Європи на Бенфіку очікувала зустріч з аутсайдером чемпіонату – Портімоненсе. Прогнозовано "орли" контролювали гру, але перший тайм закінчився без голів.

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Але на початку другої половини доля гри була вирішена. Рафа Сілва на 55-й хвилині залишився один на правому краю штрафного – португальцю ніхто не завадив пробити шведою в ближній кут. Через 2 хвилини Нерес холоднокровно реалізував вихід віч-на-віч, а на 59-й Ді Марія елегантно замкнув передачу Рафи Сілви. Португалець же і добив суперника, в дотик завершивши класну комбінацію.

Щодо Трубіна, то Анатолій фактично не мав роботи – лише 2 удари в площину. Це не завадило українцю отримати 7,2 бала за версією Sofascore – відзначимо, що усі 11 передач воротаря були точними.

Таким чином, Бенфіка набрала 58 очок та залишилась першою, зберігши відрив від Спортінга у 3 пункти ("зелено-білі" мають 2 гри в запасі).

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Goal: Rafa Silva | Benfica 1-0 Portimonensepic.twitter.com/h7KH5atdta — FootColic ️ (@FootColic) February 25, 2024

David Neres finished quite calmly!pic.twitter.com/1EFush1dlI — FootColic ️ (@FootColic) February 25, 2024

Goal: Di Maria | Benfica 3-0 Portimonensepic.twitter.com/lpfz95ujX3 — FootColic ️ (@FootColic) February 25, 2024