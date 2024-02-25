Безус забив втретє за чотири матчі, VAR покарав росіянина – відео гола українця
Омонія обіграла Аріс (2:1) в рамках 27-го туру чемпіонату Кіпру. Роман Безус відзначився голом.
Кіпр, 27 тур
Аріс – Омонія – 1:2
Голи: Гоміс, 45+5 – Безус, 29 (п), Семеду, 35
Омонія, хоча й опинилася в чемпіонській групі, але далека від боротьби за найвищі місця. Аріс перебуває на другому місці й був фаворитом. Гості й забили першими, але VAR не дав зарахувати гол росіянина Кокоріна.
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Зрештою, рахунок відкрив Роман Безус, якому довірили право виконати пенальті. Це третій гол українця за останні чотири матчі. У нинішньому сезоні наш земляк записав у свій актив 12 забитих м'ячів на клубному рівні. Це найкращий показник в Омонії. Команда українця піднялася на четверту сходинку турнірної таблиці.