Кіпр, 27 тур

Аріс – Омонія – 1:2

Голи: Гоміс, 45+5 – Безус, 29 (п), Семеду, 35

Омонія, хоча й опинилася в чемпіонській групі, але далека від боротьби за найвищі місця. Аріс перебуває на другому місці й був фаворитом. Гості й забили першими, але VAR не дав зарахувати гол росіянина Кокоріна.

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Зрештою, рахунок відкрив Роман Безус, якому довірили право виконати пенальті. Це третій гол українця за останні чотири матчі. У нинішньому сезоні наш земляк записав у свій актив 12 забитих м'ячів на клубному рівні. Це найкращий показник в Омонії. Команда українця піднялася на четверту сходинку турнірної таблиці.