Ліверпуль в овертаймі вирвав перемогу над Челсі (1:0) та виграв Кубок англійської ліги. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кадрова біда Ліверпуля

Михайло Мудрик вп'яте поспіль розпочав матч в запасі Челсі. Українцю не довірили місце в старті навіть на Кубок ліги. Атаку "синіх" вже звично сформували Стерлінг, Палмер і Джексон. У Челсі багато кадрових втрат, але в Ліверпуля ще більше: Салах, Дарвін, Трент, Жота, Собослай, Джонс.

Коли у середині тайму Гравенберх отримав травму, Юргену Клоппу довелося тотально перебудовувати склад: Елліот сів у півзахист, Бредлі перейшов на позицію правого вінгера, а Гомес з'явився в обороні. Двом останнім було явно незручно, тому майже всі атаки "червоних" йшли через лівий фланг.

Ненудні нулі

У дебюті кількох гострих ударів завдав Діас. А вже ближче до перерви за участі колумбійця раз по раз вдавалося проривати фланг. Гакпо з подачі Робертсона головою пробив у стійку. Бредлі сам опинився у чужому штрафному майданчику, але під його удар лягли три суперники.

Челсі виглядав не так цілісно, атаки були рваними, багато можливостей після перехоплень запоров Енцо. Однак лондонці все одно створювали моменти. Здавалося, що гол неминучий, коли Стерлінг, Палмер і Джексон вирвалися на ворота, але Коул з метра пробив у голкіпера, а Ендо завадив зіграти на добиванні.

Бенефіс арбітрів

Партнери Мудрика навіть забили – знову на перших ролях всі ті самі. Палмер кинув у прорив Джексона, той покотив на Стерлінга, а Рахім заніс м'яч у ворота. Втім, арбітри зафіксували офсайд, а VAR підтвердив міліметрове положення поза грою.

Згодом судді віддали борг і також неочевидно скасували гол Ліверпуля. Подача зі штрафного, Ендо з офсайда починає рух від воріт і блокує Колвіла. Ван Дейк, користуючись нейтралізацією суперника, головою забиває. Арбітр після перегляду VAR зафіксував положення поза грою.

Марнотратство Челсі та діти Ліверпуля

Челсі краще провів кінець основного часу. Фернандесу створили чудовий шанс, але чемпіон світу бездарно завершив п'ятою. Дісасі не склався, щоб забити у порожній кут. А найкращі нагоди мав Галлахер – його виводив на удари Палмер. Конор спершу влучив у стійку, а потім не реалізував вихід сам на сам.

У компенсований час Челсі притиснуло Ліверпуль до воріт. Келлехеру довелося рятувати мерсисайдців шістьма сейвами. В овертаймах вже мерсисайдці забрали м'яч під контроль. Даннс головою пробив під поперечину, Елліот бив з гострого кута – Петровіч двічі героїчно зупинив м'яч на лінії.

Юрген Клопп взагалі не мав, ким підсилювати гру. Вийшли 19-річний Кларк, 19-річний Макконнелл і 18-річний Даннс. Сумнівне підсилення. У Маурісіо Почеттіно було більше резервів. З'явився Нкунку, перед овертаймами нарешті отримав ігрові хвилини Мудрик. Вперше з 4 лютого.

З-під Мудрика забили переможний гол

За виділені пів години Михайло нічим позитивним не запам'ятався. Десь зіграв на випередження, десь перехопив, десь підчистив. В атаці не було можливостей себе проявити: 9 дотиків до м'яча, пас під негострий удар Палмера.

На жаль, українець опинився не в тому місці не в той час. Ліверпуль подавав кутовий – точно в зону Мудрика. Михайло просто вистрибував і чекав м'яч собі на голову, але з-за спини несподівано вилетів ван Дейк і забив переможний гол. Ліверпуль виграв десятий Кубок ліги.

Як Мудрик дійшов до такого і чи є світло в кінці тунелю