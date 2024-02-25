Ліга 1: ПСЖ врятувався від поразки завдяки VAR на 90+7, Фонсека не зміг піднятися в зону Ліги чемпіонів
Відбулися чергові матчі 23-го туру французької Ліги 1. Результати – в цій новині на "Футбол 24",
Франція, 23 тур
Ніцца – Клермон – 0:0
Ланс – Монако – 2:3
Голи: Ваї, 31, Саїд, 77 – Балогун, 19, Мінаміно, 30, 90+2
Незабитий пенальті: Балогун, 82
Гавр – Реймс – 1:2
Голи: Туре, 74 (п) – Дарамі, 64, 90+6
Вилучення: Фокет, 66 (Реймс)
Тулуза – Лілль – 3:1
Голи: Елебі, 49, С'єрро, 60, Даллінга, 66 – Гаральдссон, 45
ПСЖ – Ренн – 1:1
Голи: Рамуш, 90+7 (п) – Гуїрі, 33
Ренн перервав переможну серію, яка тривала понад два місяці. Сталося це на полі ПСЖ. Хоча гості були по-справжньому близькі, щоб повезти додому три очки. Однак у компенсований час парижани змогли уникнути поразки завдяки пенальті, який заробив і реалізував Рамуш.
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Зрештою, головна сенсація туру трапилася не в столиці. Ніцца, яка не так давно була головним конкурентом ПСЖ, геть посипалася. Сьогодні "орлята" на своєму полі не змогли дотиснути Клермон – останню команду в турнірній таблиці. Лілль втратив шанс викинути Ніццу із зони Ліги чемпіонів. Підопучні Паулу Фонсеки програли Тулузі.
Монако і Реймс здобули перемоги завдяки голам на 90+. Команду з князівства витягнув колишній нападник Ліверпуля Такумі Мінаміно.