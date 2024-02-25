Франція, 23 тур

Ніцца – Клермон – 0:0

Ланс – Монако – 2:3

Голи: Ваї, 31, Саїд, 77 – Балогун, 19, Мінаміно, 30, 90+2

Незабитий пенальті: Балогун, 82

Гавр – Реймс – 1:2

Голи: Туре, 74 (п) – Дарамі, 64, 90+6

Вилучення: Фокет, 66 (Реймс)

Тулуза – Лілль – 3:1

Голи: Елебі, 49, С'єрро, 60, Даллінга, 66 – Гаральдссон, 45

ПСЖ – Ренн – 1:1

Голи: Рамуш, 90+7 (п) – Гуїрі, 33

Ренн перервав переможну серію, яка тривала понад два місяці. Сталося це на полі ПСЖ. Хоча гості були по-справжньому близькі, щоб повезти додому три очки. Однак у компенсований час парижани змогли уникнути поразки завдяки пенальті, який заробив і реалізував Рамуш.

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Зрештою, головна сенсація туру трапилася не в столиці. Ніцца, яка не так давно була головним конкурентом ПСЖ, геть посипалася. Сьогодні "орлята" на своєму полі не змогли дотиснути Клермон – останню команду в турнірній таблиці. Лілль втратив шанс викинути Ніццу із зони Ліги чемпіонів. Підопучні Паулу Фонсеки програли Тулузі.

Монако і Реймс здобули перемоги завдяки голам на 90+. Команду з князівства витягнув колишній нападник Ліверпуля Такумі Мінаміно.