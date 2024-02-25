Верес і Колос 25 лютого зійшлися у 18-му турі УПЛ (0:2). Звіт про матч читайте на Футбол 24.

Верес солідно виглядав на зборах і підсилився кількома новачками. Новий керманич рівнян Олег Шандрук явно хотів дебютувати з перемоги, налаштувавши підопічних на потужний виступ у першому таймі.

Господарі мали дві супернагоди відкрити рахунок. Банада з кількох метрів не влучив у порожній кут, а Яго головою пробив прямісінько у Фесюна. Колос за весь тайм "народив" один удар у площину аж на 45-й хвилині – Когут забрав штрафний Топалова.

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Після відпочинку суперники помінялись ролями. Ініціативу перехопив Колос і частіше почав загрожувати воротам Вереса. Втім, успіх ковалівцям принесла улюблена контратака на 80-й хвилині. Тотовицький пролетів 40 метрів, а потім перед штрафним майданчиком відкотив Цурікову – екс-гравець Динамо могутнім ударом у дев'ятку поклав свій черговий шедевр.

За 4 хвилини Тотовицький знову виступив у ролі асистента. Простріл Андрія котився штрафним майданчиком Когута, поряд розліталися свої й чужі, допоки м'яч не підібрав Паулаускас – 0:2. Литовський форвард дуже стримано святкував дебютний гол в Україні.

Перемога дозволила Колосу вискочити на сьому сходинку УПЛ, обігнавши Чорноморець та Ворсклу. Верес залишився передостаннім.

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