Динамо перестріляло Металіст 1925 в матчі 18-го туру УПЛ, який відбувся 25 лютого 2024 року. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Найбільше уваги перед матчем Металіст 1925 та Динамо було прикуто до Дениса Гармаша. Знаковий екс-хавбек "біло-синіх" вперше зіграє проти рідного клубу, адже взимку став гравцем Металіста 1925. Вже на 5-й хвилині Гармаш показав, що його зарано списувати з рахунків: він отримав скидку від Борячука та потужним ударом з лінії штрафного вгатив у ближню дев'ятку – 1:0.

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Загалом, Динамо очікувано більше володіло м'ячем, а харків'яни грали на контратаках, які часом були набагато гострішими. Відзначимо і дуже активного Гармаша, який двічі жорстко зіграв проти Вівчаренка – суддя все ж показав Денису жовту картку на 30-й хвилині. Шапаренко відповів за свого партнера, зацідивши рукою в потилицю Гармашу – теж жовта.

Щодо моментів, то Динамо могло двічі забивати після розіграшів стандартів, але Попов та Михавко неточно пробивали головою. А ближче до перерви Ванат вискочив віч-на-віч з Мозілем, але не зумів його пробити. Волошин класно пробив у кут з лінії штрафного – голкіпер також потягнув. Але після розіграшу кутового Динамо відігралось. Після подачі Буяльського Волошин головою повернув м'яч у штрафний, Попов скинув на Ваната, а той викотив Кабаєву – 1:1.

На другий тайм Гармаш вже не вийшов – Скрипник замінив екс-ветерана Динамо на Дмитра Юсова. Після цього певна магія на полі зникла, а Металіст 1925 поступово став просідати. Динамо ж стало будувати швидкі атаки, що принесло результат. Шапаренко обікрав Червака на власній половині, розігнав атаку та віддав ліворуч на Волошина, а той знайшов Ваната на дальній стійці – 1:2.

Арбітр скасував ще один гол Ваната – Волошин в епізоді перед цим опинився у офсайді. Але Буяльський таки збільшив відрив. Мозіль відбив перед собою підступний удар Волошина, а Віталій вдало зіграв на добиванні. Харків'яни відіграли один м'яч – Овусу Раймонд Фрімпонг першим дотиком забив після передачі Юсова. Динамо миттєво збільшило відрив – Шапаренко пробив у дальній кут, влучив у стійку, а м'яч відскочив у Ваната, а від нього опинився у воротах. Металіст 1925 ще й втратив Юрченка через пошкодження на останніх хвилинах.

Таким чином, Динамо набрало 31 очко та поділяє 4-5 місця з Шахтарем. Відставання від першого Кривбаса становить 6 пунктів, але в обох українських грандів є по 3 гри в запасі. Металіст 1925 з 15 балами залишився поблизу зони вильоту.

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