"Змії" впевнено мчать до чемпіонства. Перевага настільки велика, що Сімоне Індзагі може дозволити собі вдатися до ротації. Зрештою, глибина складу в Інтера така, що навіть умовні резервісти сильніші, ніж більшість команд Серії А. Це ми сьогодні й побачили.

Наполі не втримав перемогу над передостанньою командою Серії А – провальний матч Хвічі, диво-асист рятує Кальярі

Лечче, який дивував на старті сезону, зумів гідно пручатися лише в першому таймі. Гості забили лише раз – Лаутаро після класної передачі Асллані оформив свій 100-й гол у Серії А. Зате після перерви Інтер декласував опонента. Спочатку було дві хвилини слави Фраттезі, упродовж яких він оформив гол+пас, а трохи пізніше забив Стефан де Врей.

Додамо, що після сьогоднішнього дубля в активі Лаутаро вже 22 голи в цьому розіграші Серії А. Аргентинець третій сезон поспіль забиває понад 20 голів у чемпіонаті. Це лише п'ятий гравець за останні 65 років, який зумів таке зробити. Інші четверо – Кріштіану Роналду, Едінсон Кавані, Антоніо Ді Нанате і Габріель Батістута.

Завдяки цій перемозі Інтер зберіг 9 очок переваги над другим місцем, при цьому ще й маючи матч у запасі. Лечче програв втретє поспіль й залишається на 14-му місці турнірної таблиці.