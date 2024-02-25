Інтер розгромив Лечче, не підпустивши переслідувачів – Лаутаро зрівнявся з Роналду й іншими легендами
Інтер легко обіграв Лечче в рамках 26-го туру Серії А. Читайте рахунок та огляд матчу на "Футбол 24",
"Змії" впевнено мчать до чемпіонства. Перевага настільки велика, що Сімоне Індзагі може дозволити собі вдатися до ротації. Зрештою, глибина складу в Інтера така, що навіть умовні резервісти сильніші, ніж більшість команд Серії А. Це ми сьогодні й побачили.
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Лечче, який дивував на старті сезону, зумів гідно пручатися лише в першому таймі. Гості забили лише раз – Лаутаро після класної передачі Асллані оформив свій 100-й гол у Серії А. Зате після перерви Інтер декласував опонента. Спочатку було дві хвилини слави Фраттезі, упродовж яких він оформив гол+пас, а трохи пізніше забив Стефан де Врей.
Додамо, що після сьогоднішнього дубля в активі Лаутаро вже 22 голи в цьому розіграші Серії А. Аргентинець третій сезон поспіль забиває понад 20 голів у чемпіонаті. Це лише п'ятий гравець за останні 65 років, який зумів таке зробити. Інші четверо – Кріштіану Роналду, Едінсон Кавані, Антоніо Ді Нанате і Габріель Батістута.
Завдяки цій перемозі Інтер зберіг 9 очок переваги над другим місцем, при цьому ще й маючи матч у запасі. Лечче програв втретє поспіль й залишається на 14-му місці турнірної таблиці.