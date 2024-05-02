"Це футбол. Іноді він чудовий, а іноді – ось так. Треба буде проаналізувати моменти, які створили обидві команди. Це була важка гра. З манерою гри Усмана Дембеле в захисті, ми знали, що він може впоратися з Емре Джаном. Ми хотіли заблокувати передачі на Фюлькруга.

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Всі знали, що це буде нелегко. Це півфінал Ліги чемпіонів. Роздягальня трохи пригнічена, особливо після того, як ми двічі влучили у стійку. Але наші вболівальники підтримували нас протягом усього матчу. Ми повинні визнати, що це винятковий стадіон, з уболівальниками, які знають, як підтримувати свою команду.

Обидві команди створили сьогодні багато моментів. Але вони забили, а ми ні. Результат відображає, наскільки близькою була гра. Це нова ситуація для обох команд. В останніх двох турах для них домашня гра була другою, тоді як для нас було навпаки. Тепер у другому матчі на нашому боці буде публіка. Звичайно, ми повинні бути більш ефективними, ніж сьогодні.

Звичайно, ми хотіли пресингувати сьогодні, але Дортмунд дуже сильний у володінні м'ячем і зміг звільнятися від пресингу перед своїми воротами за допомогою довгого м'яча. Фюлькруг також добре впорався з цим завданням", – наводить слова Луїса Енріке офіційний сайт УЄФА.

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