Помер колишній форвард Манчестер Сіті та збірної Англії – він вигравав Кубок європейських чемпіонів
Англійський футбол оплакує втрату одного з найяскравіших персонажів у своїй історії.
У віці 75 років помер легенда Квінз Парк Рейнджерс – нападник Стен Боулс.
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Ексцентричний хлопець не затримався у рідному Манчестер Сіті, побігав за Бері, Крю Александра і Карлайл, а потім знайшов головний клуб свого життя – КПР. Боулс виступав за "обручів" з 1972 по 1979 роки, награвши 315 матчів та оформивши 70 голів. Зі західного Лондона нападник перебрався у Ноттінгем Форест, з яким виграв єдині трофеї в кар'єрі – Кубок європейських чемпіонів та Суперкубок УЄФА 1980 року. Догравав Стен у Лейтон Орієнт та Брентфорді.
У збірній Англії форвард не закріпився – всього 5 матчів, один гол. Причина небанальна: "Ці бісові міжнародні матчі постійно припадали на суботу, а я в цей час обожнюю ходити на скачки і робити ставки".
Ігроманія і алкоголь стали проблемою Боулса після завершення кар'єри, але він впорався. У 2022-му на його честь перейменували трибуну Лофтус Роуд (стадіон КПР). Останні роки життя колоритного футболіста були затьмарені хворобою Альцгеймера.
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