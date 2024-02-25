У віці 75 років помер легенда Квінз Парк Рейнджерс – нападник Стен Боулс.

Помер легендарний захисник Баварії, який забивав переможний гол у фіналі чемпіонату світу

Ексцентричний хлопець не затримався у рідному Манчестер Сіті, побігав за Бері, Крю Александра і Карлайл, а потім знайшов головний клуб свого життя – КПР. Боулс виступав за "обручів" з 1972 по 1979 роки, награвши 315 матчів та оформивши 70 голів. Зі західного Лондона нападник перебрався у Ноттінгем Форест, з яким виграв єдині трофеї в кар'єрі – Кубок європейських чемпіонів та Суперкубок УЄФА 1980 року. Догравав Стен у Лейтон Орієнт та Брентфорді.

У збірній Англії форвард не закріпився – всього 5 матчів, один гол. Причина небанальна: "Ці бісові міжнародні матчі постійно припадали на суботу, а я в цей час обожнюю ходити на скачки і робити ставки".

Ігроманія і алкоголь стали проблемою Боулса після завершення кар'єри, але він впорався. У 2022-му на його честь перейменували трибуну Лофтус Роуд (стадіон КПР). Останні роки життя колоритного футболіста були затьмарені хворобою Альцгеймера.

It is with a heavy heart we have learned that QPR legend Stan Bowles has passed away.



A footballing icon and arguably the greatest to have ever worn our famous blue and white hoops.



All our thoughts are with his family and friends at this sad time.



RIP, Stan. Forever R’s. ? — QPR FC (@QPR) February 24, 2024

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