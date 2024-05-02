Півзахисник Зорі Денис Нагнойний не зможе перезапустити кар'єру під час цього міжсезоння.

Хавбек востаннє виходив на поле ще в середині грудня. У другій частині сезону Нагнойний не зіграв за Зорю жодної хвилини. Ба більше, йому навіть доводиться тренуватися з командою U-19. Так луганці покарали гравця за небажання продовжити контракт.

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За інформацією ТаТоТаке, Денис уже підписав попередній контракт з Металістом 1925. Однак дебютувати за нову команду не зможе. Джерело повідомляє, що Нагнойний порвав хрестоподібні зв'язки. Це дуже складна травма, яка залишить гравця поза футболом до 2025 року.

До слова, Нагнойний перебував у системі Зорі з літа 2019 року. За першу команду луганців встиг зіграти 37 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 4 результативні передачі.

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