У цьому сезоні Аталанта вже двічі перемагала Мілан – в першому колі Серії А й вибила "россонері" з Кубка Італії. В обох тих матчах підопічні Джан П'єро Гасперіні домінували. Сьогодні ж такого не було. Рафа Леау вже на третій хвилині забив чудовий гол. Цікаво, що португалець не відзначався у чемпіонаті з вересня.

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Мілан продовжував вести гру, але не забивав. Але гол Аталанти однаково був нелогічним. Жиру прийшов на стандарт і привіз пенальті. У команди Піолі з цим великі проблеми. За останні шість матчів лише двічі "дияволи" не фолили у своєму штрафному. Суперники усі ці 11-метрові реалізували.

У другому таймі на полі були лише господарі. Аталанта могла думати лише про оборону. Леау й Пулішіч розривали оборону суперника. Не забивали виключно через одну людину. Марко Карнесеккі провів феноменальний матч, не раз по-справжньому врятувавши. Мілан заслужив перемогти, але не дотиснув. Бергамаски перервали свою переможну 5-матчеву серію і не змогли наздогнати Болонью. "Россонері" ще більше відстали від Інтера і Ювентуса.