Мадридський Реал мінімально переграв Севілью (1:0) в рамках 26 туру Прімери. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Реал досі змушений обходитися без Беллінгема, але Рюдігер повернувся, щоб закрити дірку в центрі оборони. З німцем Луніну спокійніше захищати мадридські ворота. Українець звично вийшов у стартовому складі.

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Севілья так мало створювала, що Андрій за перший тайм не зробив жодного сейву (потягнув удар Окампоса, але перед тим був фол). Кілька разів вчасно вийшов на перехоплення за межі штрафного майданчика, в інших епізодах спокійно забрав м'яч.

По перерві раз довелося вступити у гру. Якщо Ен-Несірі не влучив у кут воріт, то Ромеро відгукнувся на пас партнера точним ударом. Лунін грамотно вибрав позицію та коліном зупинив м'яч.

Реал у першому таймі теж не фонтанував моментами (4 удари), а активізувався вже в другому. Найближчим до гола був Вальверде: здалеку пальнув під поперечину, а потім опорною ногою пробив у стійку. На перспективні позиції виходив Вінісіус.

"Вершкові" забили після порушення. Васкес скористався пасом Вінісіуса, однак атака почалася з незаконного відбирання Начо. Мадрид посилював тиск, гол назрівав. Героєм став Модріч. Хорват вийшов на заміну та ідеально поклав м'яч від стійки у кут воріт.

До речі, епізод суперечливий, адже Кроос подавав на Рюдігера, який був у офсайді (захисник, борючись з Антоніо, виніс м'яч на Модріча). VAR не втрутився. Цікаво, що рішення приймав четвертий арбітр, який замінив головного суддю через травму.

Реал переміг, набрав 65 очок і збільшив відрив від конкурентів: +8 від Барселони, +9 від Жирони. Севілья залишилася на 15 місці, маючи 24 бали.