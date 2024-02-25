Матч, як і онлайн-трансляція СК Дніпро-1 – Минай, мав стартувати о 13:00 на Дніпро-Арені, але через повітряну тривогу в регіоні гра розпочалася з запізненням на 40 хвилин. Фаворит поєдинку був очевидний – команда Юрія Максимова завершила першу частину УПЛ на другій сходинці. Минай не виграв жодної гри і міцно засів на дні турнірної таблиці, набравши тільки 6 очок у 15-ти матчах.

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За час зимової паузи команда Юрія Максимова зазнала лише кількох несуттєвих змін. До Дніпра-1 приєднався Олег Очеретько, який одразу ж вийшов у старті, а ще клуб покинули кілька легіонерів. Замість травмованого Олександра Сватка у центрі захисту поруч зі Сарапієм з'явився Василь Кравець.

Минай же у своєму звичному стилі оновив більшу частину команди, втративши низку лідерів на чолі з Твердохлібом, але Желько Любеновіч далеко не всім новачкам довірив місце в основі. Зокрема, залишилися в запасі майстер спорту України Владислав Вакула та Кирило Попов.

У дебюті гри господарі прогнозовано забрали м'яч, але Минай намагався відповідати. Перспективна атака гостей завершилася заблокованим ударом Ременяка – а міг бути й вихід сам на сам. Дніпро-1 відповів ударом Гуцуляка після помилки Корнійчука – кіпер Миная Олександр Кемкін, який витіснив Олександра Бандуру з основи, відбив м'яч. Ще одна атака господарів завершилася неточним ударом Очеретька з лінії штрафного. А на 14-й хвилині гра знову припинилася – чергова повітряна тривога.

Після поновлення матчу знову міг забивати Гуцуляк, однак трохи не влучив. Багато атакували підопічні Максимова – 9 ударів за перші 24 хвилини, проте ставка на швидкий гол не зіграла. Натомість забив Минай. На 25-й хвилині Артур Ременяк відкрив рахунок, замкнувши класний навіс Устименка з правого флангу. Помилка гравців Дніпра-1 у центрі поля (Піхальонок втратив м'яч), контратака гостей і 1:0 на їхню користь. І тут же гра знову перервалася – чергова повітряна тривога у Дніпрі. Для чого взагалі дозволяти грати у прифронтовій області – питання риторичне. Виглядає, наче свідоме знущання з футболістів.

Невдовзі після чергового поновлення гри поперечина врятувала Минай після удару Адамюка головою. Гості витримали тиск і в контратаці заробили пенальті. Бабенко сфолив проти Устименка, який до гольової передачі додав зароблений 11-метровий. Виконувати удар пішов Кораблін, який не зумів переграти Євгена Волинця! Бездарно пробив гравець Миная – Волинець, падаючи, відбив м'яч, який летів майже по центру. Кіпер Дніпра-1 підтвердив звання майстра з відбиття пенальті. До перерви (регламентованої) підопічні Максимова провели ще кілька непоганих атак, але зрівняти рахунок не змогли.

Зате зрівняли на старті другого тайму. Корнійчук зіграв рукою в боротьбі з Рубчинським. Арбітр після перегляду VAR призначив пенальті вже у ворота Миная. Піхальонок пробив куди краще за Корабліна – 1:1. Невдовзі після цього Желько Любеновіч випустив Владислава Вакулу – офіційний дебют майстра спорту за Минай. Максимов кинув у гру своїх джокерів – Ківінду з Пасічем.

Заміна ледь не спрацювала. Піхальонок дограв епізод і в падінні навісив на Ківінду. Даніель пробив з льоту – Кемкін врятував Минай. Після кутового гості знову ледь відбилися – захисник в останню мить став на шляху м'яча. Знову класна дія від Піхальонка, який знайшов Гуцуляка, однак Олексій не зміг влучити у ворота. Вирвати перемогу міг і Минай – Попов невдало пробив з лінії воротарського після розіграшу кутового.

1:1 – Минай сенсаційно відібрав очки у Дніпра-1, хоч і продовжив серію без перемог у чемпіонаті. Закарпатці все ще йдуть останніми (7 балів). Дніпро-1 не зміг наздогнати Кривбас, набравши 32 пункти. Нічия команди Максимова дає шанс й іншим конкурентам – Поліссю, Шахтарю і Динамо.

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