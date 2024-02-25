"Насамперед я хочу сказати, що розпочався третій рік повноцінної військової агресії з боку Росії. Вже третій рік, як вона вторглася в нашу країну, руйнує наші міста, вбиває наших мешканців, відвозить наших дітей. Це все відкладає свій відбиток те, що відбувається. Хочу подякувати нашим захисникам і захисницям за те, що вони роблять. За те, що сьогодні ми маємо можливість грати у футбол. Він існує завдяки їм.

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Щодо Михавка. Має великі перспективи і велике бажання. Він досить молодий гравець. Ми всебічно його підтримуємо та допомагаємо. Немає людей, які не роблять помилок. У цьому матчі Михавко зіграв на досить високому рівні. М'яч проскочив у нього під ногою. Таке трапляється. Але у тому епізоді ми могли зіграти краще, коли пропускали. Тому це колективна відповідальність та колективна помилка.

Що робиться для того, аби Динамо грало з глядачами? Ми сьогодні були як гості. Я знаю, що зараз клуб веде переговори, щоб зробити все можливе, щоби на нашому стадіоні були присутні глядачі. Але це питання здебільшого не до мене.

Два різних тайми у виконанні Динамо? У нас і в першому таймі були непогані моменти, щоби забити. Розуміли, як гратиме суперник. Намагалися тиснути на нього і робили все, щоб він втрачав сили. Розуміли, що настане час, коли ми зможемо реалізувати свої моменти. Повторюся, на перерву ми могли піти з хорошим для нас рахунком.

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На другий тайм зробили деякі акценти щодо нашої гри і дали зрозуміти хлопцям, що вони роблять все правильно, але потрібно це робити трохи швидше. Важко починати матч із подарунка, який ми зробили супернику. Але треба віддати належне командам Скрипника. Вони грають у цікавий футбол. З ними непросто грати та непросто перемагати.

Відновлення Ярмоленка та Тимчика? Ярмоленко почав тренуватися, але поки що у нього вимушена пауза. Тимчик почав працювати з основною групою. Малиш вилетів на 2,5-3 місяці. Йому робили операцію. Біловар теж наступного тижня має почати працювати після струсу мозку.

Проти кого було грати складніше – команди Голодюка чи Скрипника? Головне те, що ми ці матчі виграли. Дуже важко розпочинати весняний період. Усі функціонально готові. У всіх команд є якісь свої напрацювання. Ти не розумієш, які сюрпризи тобі готують. Акцент робили на своїх діях та стилі, в якому грають команди Скрипника. Думаю, що ми добре підготувалися", – поділився Шовковський на прес-конференції.

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