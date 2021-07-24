Україна

Розпочався новий чемпіонат України. Львів розписав результативну нічию з Маріуполем у матчі-відкритті УПЛ – команди показали непогану якість футболу. Сьогодні відбудуться ще два поєдинки першого туру, у боротьбу вступить Шахтар. Анонси незабаром з'являться на сайті.

Динамо стартує в чемпіонаті пізніше, тому має додатковий час на підготовку і проводить спаринги. Матч з Уніоном вийшов не зовсім товариським: брутальна нічия з середняком Бундесліги на річницю Луческу, камео Вербіча з сумним кінцем, Буяльський досі найкращий.

Трансфери

Динамо офіційно підписало Раміреса. Венесуельський форвард пояснив, чому обрав саме "біло-синіх" і відмовив російському клубу. Владислав Ванат перейшов у Чорноморець – вже 13 гравців Динамо перебрались в Одесу. Десна оголосила про підписання двох талантів Динамо.

Роман Зозуля знайшов новий клуб у Іспанії. Мар'ян Швед попрощався з Селтіком і повернувся у Бельгію. Сергій Рибалка офіційно став гравцем Олександрії. Шахтар відпустив свого легіонера у чемпіонат Швейцарії.

Європа

Манчестер Юнайтед нарешті презентував Санчо – перші фото 90-мільйонного новачка у формі "червоних дияволів". Мбаппе повідомив Почеттіно, що покине ПСЖ.

Тоттенхем дав "зелене світло" трансферу Харрі Кейна в Манчестер Сіті – "містяни" розпрощаються з астрономічною сумою. "Шпори" оголосили про продовження контракту з Хин Мін Соном.