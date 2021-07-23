Нападник Роман Зозуля може продовжити виступи в іспанській Сегунді.

Зозуля дуже близький до переходу в іспанський Алькоркон, повідомляє журналіст радіо COPE Даніель Асенхо у своєму твіттері.

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Футбол 24 отримав підтвердження цієї інформації від наших колег з Альбасете. Разом із Зозулею в Алькоркон повинен перебратися колишній партнер українця по "механічному сиру" – аргентинський центрбек Ніколас Горосіто. Перемовини з обома гравцями перебувають на завершальній стадії.

Наразі українець залишається в статусі вільного агента після відходу з Альбасете, який вилетів з Сегунди (другого за силою іспанського дивізіону).

Нагадаємо, Роман перейшов в Альбасете у вересні 2017 року. Загалом українець відіграв за клуб у 142 поєдинках, записавши до свого активу 26 голів та 11 асистів.

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