Дарвін Нуньєс гарно вписався в Ліверпуль і приносить багато користі, але з голами проблема. Уругваєць має жахливу реалізацію. У цьому сезоні АПЛ і Ліги Європи він забив 16 голів при 22,5 xG і водночас змарнував 37 явних гольових моментів за визначенням Opta.

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Дарвін – один з найгірших на континенті за конвертацією шансів. Досі перед очима промахи проти МЮ і Лутона, а епічний удар в стійку з Тулузою – головний хайлайт Ліги Європи. Це вже не випадковість, адже в минулому сезоні АПЛ Нуньєс також забивав менше очікуваного та занапастив 20 явних нагод.

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По Ліверпулю відчутно б'є погана реалізація Нуньєса. Зазвичай топові форварди навпаки випереджають очікувані голи завдяки високому класу, тут протилежна історія. На промахи Дарвіна довгий час закривали очі, але терпіння вичерпується. Соцмережі глузують з нього мемами, фани ображають Дарвіна та його сім'ю.

Невідомо, чи зможе уругваєць покривати транжирство роботою в пресингу та тонкими пасами після відходу Клоппа. У нового тренера можуть бути інші вимоги та потреби. Точно не зникне потреба в голах, а її Дарвін не здатен закрити.

У наступному турі АПЛ Ліверпуль поїде в гості до Астон Вілли. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: мерсисайдці мають великі шанси перемогти. Коефіцієнт на успіх Ліверпуля – 1,74. Звитяга Вілли оцінена в 4,05, а нічия – 4,47. Попри проблеми Дарвіна, фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,3, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,27.

Аналітичний портал Squawka спробував підібрати заміну Нуньєсу. На основі статистики виділили кількох форвардів, які підійшли б Ліверпулю.

Squawka використала два підходи: підшукала клона Роберто Фірміно (який поєднував у собі роботоздатність Дарвіна та непогану реалізацію) та обрала кандидата серед найкращих бомбардирів Європи (який своєю реалізацією перекриє інші недоліки). У другу категорію потрапив Артем Довбик.

Порівняльна статистика Дарвіна та Артема в цьому сезоні (на 90 хвилин): уругваєць частіше б'є, українець краще реалізує

"Новий Фірміно", допоміжний форвард

Варіант мрії: Хаві Сімонс (оренда в РБ Лейпциг з ПСЖ)

9 голів + 13 асистів у цьому сезоні Бундесліги та ЛЧ

Ціна від Transfermarkt – 80 мільйонів євро

Реалістичний варіант: Вангеліс Павлідіс (АЗ)

32 голи + 4 асисти у цьому сезоні Ередивізі та ЛК

Ціна від Transfermarkt – 22 мільйони євро, рік чинного контракту

Альтернативний варіант: Жоржінью Рюттер (Лідс)

7 голів + 17 асистів у цьому сезоні Чемпіоншипу та Кубка Англії

Ціна від Transfermarkt – 18 мільйонів євро

Варіант редакції: Жоау Педро (Брайтон)

20 голів + 2 асисти у цьому сезоні АПЛ і ЛЄ

Ціна від Transfermarkt – 45 мільйонів євро

Darwin Nunez after Klopp's farewell pic.twitter.com/G7HJIuLsOI — Toon Football (@ToonFootballl) April 28, 2024

Основний бомбардир рівня "Золотого бутса"

Варіант мрії: Александер Ісак (Ньюкасл)

24 голи + 4 асисти у цьому сезоні АПЛ і ЛЧ

Ціна від Transfermarkt – 70 мільйонів євро

Реалістичний варіант: Сантьяго Хіменес (Фейєнорд)

26 голів + 7 асистів у цьому сезоні Ередивізі та ЛЧ

Ціна від Transfermarkt – 45 мільйонів євро

Альтернативний варіант: Артем Довбик (Жирона)

20 голів + 8 асистів у цьому сезоні Прімери та Кубка Іспанії

Ціна від Transfermarkt – 30 мільйонів євро

Варіант редакції: Лоїс Опенда (РБ Лейпциг)

28 голів + 7 асистів у цьому сезоні Бундесліги та ЛЧ

Ціна від Transfermarkt – 60 мільйонів євро

Порівняльна статистика Довбика з Ісаком і Опенда в цьому сезоні (на 90 хвилин): українець краще грає у повітрі та успішніший у дриблінгу

Довбик перейшов у Жирону минулого літа з СК Дніпро-1. Українець відразу може стати найкращим бомбардиром Ла Ліги. 20 голів Артема допомогли команді вперше в історії вийти в Лігу чемпіонів.

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