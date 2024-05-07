За Судаковим продовжують стежити ціла низка європейських топ-клубів. Це і Наполі, який намагався придбати Георгія взимку, Ювентус, Челсі, Арсенал, Ліверпуль та Манчестер Сіті, повідомляє TMW.

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Шахтар вже визначився із цінником на свою головну зірку – 70 мільйонів євро. Додамо, що в січні Наполі пропонував за Судакова 40 млн, однак "гірники" запросили 50 млн та бонуси.

Відзначимо, що Георгій провів 33 матчі за Шахтар у цьому сезоні, в яких відзначився 9 голами та 6 асистами у всіх змаганнях.

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