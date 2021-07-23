В рамках поєдинку 1-го туру УПЛ 2021/22 Львів та Маріуполь обмінялися голами Ременяка і Кулакова, однак виявити переможця командам не вдалося.

Право відкрити 31-й чемпіонат України з футболу випало Львову та Маріуполю. Обом командам перед особистою зустріччю на Арені Львів було непросто – у таборі "містян" стався масштабний спалах коронавірусу, а азовці серйозно оновили склад у порівнянні з попереднім сезоном. До того ж, до міста Лева гості добиралися цілих 20 годин.

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Анатолій Безсмертний, попри проблеми з COVID-19, зумів зібрати склад, який цілком можна назвати основним – несподіванкою стала лишень відсутність у старті Міхоубі та Махмутовича. Обидва центрбеки потрапили "на банку", хоча були практично незамінними у попередньому сезоні. Їх замінили Крушинський та Романчук. В запасі залишились і новачки – Політило та Зозуля.

Маріуполь виставив цілком прогнозований склад. Вражала тільки поява на лавці Очеретька, В'юнника та Удода, яких орендували вже після від'їзду команди до Львова – вони наздогнали колектив вчора.

Гості активніше стартували, швидко заробивши кутовий і організувавши кілька непоганих підходів до штрафного, а вже на 9-й хвилині рахунок було відкрито. Вийшло доволі симпатично: Мишньов, немов Хаві в найкращі роки, видав розрізну передачу з глибини на лівий край карного майданчика, а Топалов одразу ж викотив м'яч під удар Кулакову метрів з 13-ти – 0:1!

Львів швидко огризнувся прострілом Ернеста на Шину (той з лінії пробив в руки Кудрику), а на 19-й Нич замикав подачу Ернеста (вище воріт). Покарання за марнотратство могло прилетіти вже на 20-й внаслідок вривання Топалова на правий край карного майданчика – Дмитро несподівано вистрілив у ближній кут, але влучив у стійку! "Містяни" натяк зрозуміли, одразу організувавши ще два моменти: на 21-й Бусько завдав потужного удару з лінії штрафного, а на 24-й Шина з лівого кута карного майданчика закрутив м'яч під дальню штангу – в обох випадках господарям трішки забракло точності.

Загалом, на 20-х хвилинах Львів виглядав значно активніше, а особливо сильно команда працювала на лівому фланзі, де Ернест розривав Меліченка. Зрештою, тиск підопічних Анаталія Безсмертного приніс успіх на 32-й хвилині: Ернест протиснув Горбунова на фланзі й подав у штрафний, а Ременяк, вигравши боротьбу у двох опонентів, замкнув головою – 1:1!

В останній третині першого тайму тривала рівна гра, у якій обидві команди могли вирватись уперед. Маріуполь свою найкращу нагоду змарнував вже через три хвилини після пропущеного гола – це Топалов отримав пас від Горбунова на лінію півкола й завдав удару в дотик. М'яч пройшов над поперечкою. Львів же мав нагоду забити вдруге на 43-й хвилині, коли Ернест замкнув подачу в центр штрафного – вийшло точно в руки Кудрику. Зрештою, відпочивати футболісти відправились за нічийного рахунку.

На старті другого тайму вистава Ернеста продовжилась. Вже на 49-й хвилині Антві легко пройшов Меліченка на фланзі й прострілив у карний майданчик, однак Шина та Нич не зуміли заштовхати м'яч у ворота. Ще за три хвилини Ернест в черговий раз обіграв Меліченка й виконав ще один простріл, але до завершення момент знову не дійшов. Маріуполь міг покарати за таку слабку реалізацію вже на 54-й, коли Топалову дали замкнути простріл Кулакова на правий край штрафного, але Дмитро не зміг влучити по м'ячу.

Остап Маркевич після цього зняв з гри нещасного Меліченка, випустивши замість нього Кащука – найкращого бомбардира азовців на зборах. Крім того, на 62-й хвилині на полі з'явився Очеретько, який замінив Петермана. Ці ходи допомогли гостям вирівняти матч – Ернест перестав загострювати, а більше у Львова нічого й не було. Втім, і Маріуполь нічого цікавішого за дальній удар Чеха на трибуни до 80-х хвилин вигадати не зумів. На полі стало нудно.

На фінальну частину зустрічі Остап Маркевич кинув у бій В'юнника та Хромея. Азовці явно хотіли виграти цей матч, а от Анатолій Безсмертний почав проводити оборонні заміни – Ременяка, Якімця та Нича замінили Міхоубі, Зозуля та Махмутовіч, Семенів змінив Крушинського, а новачок Політило вийшов замість Брікнера. Господарі перейшли на гру від контратак, але "містяни" за 10 останніх хвилин зуміли провести тільки кілька подач без небезпечного завершення.

Маріуполь перехопив ініціативу й мінімум двічі міг вирвати перемогу. На 86-й хвилині гості заробили штрафний, подачу з якого головою метрів з 10-ти замикав Микицей – вийшло зависоко, а лайнсмен ще й офсайд помітив. На 89-й же Хромей отримав передачу за спину крайньому захиснику й пробив з гострого кута з мінімальної відстані. Костик врятував Львів! "Містяни", однак, огризнулися кількома хорошими контратаками, одну з яких Міхоубі завершив прострілом на Семеніва. Дмитро метрів з 12-ти спрямував м'яч в руки Кудрику.

Зрештою, цей розвеселий матч завершився. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

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