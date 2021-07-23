Український вінгер Мар'ян Швед так і не зміг закріпитись у шотландському Селтіку.

Мар'ян Швед став повноцінним гравцем Мехелена, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Український півзахисник підписав з бельгійським колективом контракт на три роки з опцією продовження ще на сезон. Фінансовий бік угоди не розголошується, але з Селтіком у Мар'яна був контракт до літа 2023-го.

Минулий сезон Швед провів у Мехелені на правах оренди, де непогано себе зарекомендував. У чемпіонаті Бельгії українець провів 22 матчі, в яких відзначився 4 голами та асистом.

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