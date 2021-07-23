Венесуельський форвард Ерік Рамірес залишив свій підпис на контракті з Динамо, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Угода між легіонером та киянами розрахована на 5 років. Фінансові деталі трансферу не розголошуються, але за чутками, Дунайска Стреда отримала за свого нападника 1,75 млн євро. У минулому сезоні чемпіонату Словаччини Ерік провів 35 матчів, в яких відзначився 17-ма голами та 8-ма асистами. У гравця також є досвід виступів за збірну Венесуели.

Нагадаємо, раніше Динамо орендувало ще одного форварда – Іллю Шкуріна з ЦСКА.

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