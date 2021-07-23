Сергій Рибалка підписав контракт з Олександрією, повідомляє офіційний сайт клубу.

Наставник Олександрії озвучив амбітне завдання команди на сезон

Угода про співпрацю 31-річного хавбека з новою командою розрахована на один сезон. Останнім клубом Сергія був турецький Сівасспор, за який він виступав з 2017 року.

Рибалка відомий українським вболівальникам своїми виступами за Динамо (півзахисник перебував у структурі київського клубу в 2008-2018 роках). Сергій може дебютувати за Олександрію вже 25 липня у виїзному матчі проти Зорі.

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