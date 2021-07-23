Динамо відпустило 19-річного нападника Владислава Ваната у Чорноморець, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Молодий гравець виступатиме за одеситів на правах оренди, угода про співпрацю розрахована на рік. Владислав став вже 13-м динамівцем, який влітку приєднався до Чорноморця. Раніше ряди "моряків" поповнили Кучерук, Скорко, Кузик, Смирний, Цітаішвілі, Михайленко, Тлумак, Мащенко, Білошевський, Надольський, Ісаєнко та Сухоручко.

У минулому сезоні чемпіонату України Владислав став найкращим бомбардиром турніру дублерів, забивши 26 голів у 25-ти матчах.

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