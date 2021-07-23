Манчестер Юнайтед представив 21-річного вінгера у статусі свого гравця, повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів".

Санчо офіційно перебрався до Манчестер Юнайтед – Борусія Д підтвердила трансфер

"Я завжди буду вдячний Борусії за те, що вона дала мені можливість грати за першу команду. Я завжди знав, що колись повернусь до Англії. Шанс приєднатися до Манчестер Юнайтед – це здійснена мрія, і я просто не можу дочекатися виступу в АПЛ.

Це молода та захоплююча команда, і я знаю, що разом ми можемо перерости у щось особливе, щоб принести успіх, якого заслуговують вболівальники. Я з нетерпінням чекаю співпраці з Сульшером та його тренерським штабом для подальшого розвитку моєї гри", – поділився Санчо в коментарі прес-службі МЮ. Цікаво, що клуб наразі не оголосив, під яким номером виступатиме 90-мільйонний новачок.

Нагадаємо, чотири роки тому Борусія придбала Санчо у Манчестер Сіті за 8 млн євро. Вінгер провів за "джмелів" 137 матчів, відзначився 50 голами та 64 асистами.

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