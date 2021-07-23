Сон Хин Мін офіційно продовжив контракт із Тоттенхемом до 2025 року, повідомляє сайт "шпор".

Тоттенхем узгодив контракт з найкращим оборонцем Серії А, – журналіст

"Провести шість років в цьому клубі – вже велика честь для мене. Тоттенхем проявив величезну повагу до мене, і, звичайно, я дуже радий перебувати тут. Це мій дім, особливо коли на трибунах фанати. Рішення було дуже легким. Я такий щасливий бути тут. Буду радий побачити уболівальників на трибунах знову", – наводить слова корейця прес-служба клубу.

До слова, у минулому сезоні Сон провів 51 матч у складі Тоттенхема, записавши до свого активу 22 голи та 17 асистів.

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