Тоттенхем оголосив про продовження контракту з Соном
Вінгер Тоттенхема Сон Хин Мін продовжить виступати у складі лондонського клубу.
Сон Хин Мін офіційно продовжив контракт із Тоттенхемом до 2025 року, повідомляє сайт "шпор".
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"Провести шість років в цьому клубі – вже велика честь для мене. Тоттенхем проявив величезну повагу до мене, і, звичайно, я дуже радий перебувати тут. Це мій дім, особливо коли на трибунах фанати. Рішення було дуже легким. Я такий щасливий бути тут. Буду радий побачити уболівальників на трибунах знову", – наводить слова корейця прес-служба клубу.
До слова, у минулому сезоні Сон провів 51 матч у складі Тоттенхема, записавши до свого активу 22 голи та 17 асистів.
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