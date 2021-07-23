Товариський матч

Уніон – Динамо – 1:1

Голи: Фогльзаммер, 36 – Вербіч, 48

Склад Динамо (перший тайм): Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Гармаш, Жерсон – Кулач.

Склад Динамо (другий тайм): Бойко – Тимчик, Попов, Шабанов, Сідклей – Андрієвський, Шепелєв – Караваєв, Буяльський, де Пена – Вербіч (Шкурін, 59).

УПЛ стартує вже цього вікенду, але матч Динамо в першому турі перенесли, тому кияни отримали додатковий час на підготовку і вирішили провести додаткові спаринги. Сьогодні чемпіон України зустрівся з серйозним суперником – берлінським Уніоном, який посів сьоме місце у попередній Бундеслізі та представлятиме Німеччину в єврокубках.

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Мірча Луческу святкував річницю – у цей день 2020-го румунський фахівець став головним тренером Динамо. На гру з Уніоном він виставив цікавий склад. Це був мікс з безумовно основних виконавців (Сидорчук, Шапаренко, Миколенко, Циганков, Бущан) і футболістів, які лише борються за своє місце в старті (Гармаш, Сирота, Кулач).

У дебюті зустрічі Динамо отримало м'яч під свій контроль, але зіткнулося з високим пресингом Уніона. "Біло-сині" намагалися розігрувати з глибини, виманюючи суперника аж до власного штрафного. В кількох епізодах українці були на волосині від результативної помилки. Першу хвилю пресингу Динамо долало, доправляло м'яч в центр поля, але продовжити атаку вдавалося рідко.

Сидорчук знову непогано показав себе у розіграші, Забарний старався розпочинати атаки вертикальними передачами, Циганков шукав можливості для обіграшів один в один, Миколенко не завжди діяв у такт з партнерами, але віддав кілька хороших пасів вперед. Кулач впав у чужому штрафному після поштовху, однак арбітр не зреагував на епізод.

Команди в першому таймі грали фактично без воріт. Уніон відкрив рахунок на 37-й хвилині, коли аут призвів до удару Фогльзаммера, а м'яч рикошетом опустився в "дев'ятку" без варіантів для Бущана. На той момент суперники сумарно завдали одного удару – Кулач вистрелив з гострого кута, а Жерсон не наважився добити.

У другому таймі команди заграли активніше та цікавіше. У Динамо повністю змінився склад. І новим футболістам вдалося оперативно відігратися. Попов розпочав атаку вертикальним пасом, Тимчик відкинув на Караваєва, Буяльський в дотик приборкав простріл з правого флангу та вивів на удар Вербіча, а Беньямін майстерно вразив дальній кут.

Що цікаво, Динамо далеко не один раз розігрувало за таким зразком. Всі згадані вище учасники результативної атаки були націлені на просування м'яча вперед і загострення. Через декілька хвилин після гола Караваєв класно прийняв м'яч п'ятою, після чого на ударній позиції опинився Де Пена.

Головний негатив сьогоднішнього матчу – чергова травма Вербіча. Словенець відіграв лише 10 хвилин. Відіграв яскраво, але під час зіткнення з опонентом травмував плече та не зумів продовжити зустріч. Замість нього вийшов Шкурін. У киян до кінця зустрічі були нагоди вирвати перемогу, але Де Пена ніяк не міг влучити в площину.

Буяльський візуально залишається найкращим гравцем Динамо, як і в минулому сезоні. Літня пауза ніяк не завадила Віталію. Він тонкими передачами виводить партнерів на удари і сам знаходить ситуації, щоб пробити. Без його грамотних переміщень і пасів киянами дуже важко організувати щось грамотне у фінальній третині.

Уніон також активізувався по перерві, хоча й не змінював склад. Озтуналі та Фогльзаммер по кілька разів перевірили пильність Бойка на лінії – голкіпер без проблем зі всім впорався. Матч завершився нічиєю і запам'ятався великою кількістю грубих зіткнень і фолів. Гра вийшла не зовсім товариською.

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