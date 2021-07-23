Оборонець Крістіан Біловар та півзахисник Вікентій Волошин підписали контракт з Десною, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Обидва гравці Динамо захищатимуть кольори чернігівської команди на правах оренди. Угоди розраховані на один рік. Минулий сезон Крістіан та Вікентій провели у молодіжній команді Динамо.

Новачки Десни можуть дебютувати за свою нову команду в УПЛ вже 25 липня у поєдинку з Чорноморцем.

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