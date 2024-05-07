Хосе Луїс Чілаверт нагадав світові про те, що померлий Сесар Луїс Менотті був далеко не "білим і пухнастим".

У 1998 році Чілаверт був воротарем Велес Сарсфілд, а Менотті – головним тренером Індепендьєнте. Перед одним із матчів між ними виникла перепалка. Відповідаючи на запитання журналістів, Менотті заявив, що Чілаверта "потрібно віддати до шкіл та університетів, щоб діти знали, якою була людина 40 мільйонів років тому; тому що Чілаверт стоїть на першому місці, потім мавпа, а потім людина".

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"Ми, мавпи, ще живі, і в нас немає дітей-наркоманів. У 90-х ми їх усіх розгромили разом із Велесом", – написав Чілаверт у своєму Твіттері на адресу Менотті.

Нагадаємо, що Менотті помер кілька днів тому у віці 85 років. Він привів збірну Аргентини до перемоги на ЧС-1978 і наполіг на призначенні Ліонеля Скалоні на посаду головного тренера "альбіселесте" у 2018 році.

Чілаверт увійшов в історію футболу як один із небагатьох воротарів-голеадорів: у своїх командах він часто виконував пенальті та штрафні удари.

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