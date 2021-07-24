Львів приймав Маріуполь у першому матчі нового сезону УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на Футбол 24.

Львів та Маріуполь подарували глядачам хороший матч з великою кількістю моментів від обох команди.

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Маріупольці швидко відкрили рахунок, скориставшись помилкою господарів в обороні. Підопічні Анатолія Безсмертного прокинулись і перехопили ініціативу, що принесло свої плоди ще до перерви. Ернест майстерно зіграв на фланзі та видав результативну передачу на Ременяка.

До фінального свистка рахунок не змінювався, хоча саме львів'яни були ближчими до переможного гола.

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