Украина

Начался новый чемпионат Украины. Львов расписал результативную ничью с Мариуполем в матче-открытии УПЛ – команды показали неплохое качество футбола. Сегодня состоятся еще два поединка первого тура, в борьбу вступит Шахтер. Анонсы вскоре появятся на сайте.

Динамо стартует в чемпионате позже, поэтому имеет дополнительное время на подготовку и проводит спарринги. Матч с Унионом получился не совсем товарищеским: грубая ничья с середняком Бундеслиги на годовщину Луческу, камео Вербича с печальным концом, Буяльский все еще лучший.

Трансферы

Динамо официально подписало Рамиреса. Венесуэльский форвард объяснил, почему выбрал именно "бело-синих" и отказал российскому клубу. Владислав Ванат перешел в Черноморец – уже 13 игроков Динамо перебрались в Одессу. Десна объявила о подписании двух талантов Динамо.

Роман Зозуля нашел новый клуб в Испании. Марьян Швед попрощался с Селтиком и вернулся в Бельгию. Сергей Рыбалка официально стал игроком Александрии. Шахтер отпустил своего легионера в чемпионат Швейцарии.

Европа

Манчестер Юнайтед наконец представил Санчо – первые фото девяностомиллионному новичка в форме "красных дьяволов". Мбаппе сообщил Почеттино, что покинет ПСЖ.

Тоттенхэм дал "зеленый свет" трансферу Харри Кейна в Манчестер Сити – "горожане" расстанутся с астрономической суммой. "Шпоры" объявили о продлении контракта с Хын Мин Соном.