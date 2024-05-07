"Я завжди дуже впевнений у собі, тому що ми – Реал. У мене найкращий склад! Команда показала себе дуже добре в цьому сезоні. Реал і Баварія дуже схожі: обидві команди відмінно проявляють себе в перехідних фазах, тому що у нас якісні та швидкі гравці. У цьому сенсі Реал і Баварія – це дві найнебезпечніші команди в Європі.

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Ми дуже поважаємо Баварію. У першому матчі вони були кращими за нас, нам слід було оборонятися в Мюнхені набагато краще. У нас є шанс зіграти ще один фінал. Ми знаємо, що перебуваємо на складній стадії, але ми дуже мотивовані.

Ми раді перемозі в Ла Лізі, але нам довелося стримувати цю радість, тому що ми мали підготуватися до гри з Баварією. Ми поставили чемпіонат на паузу і в четвер подумаємо про те, як відсвяткуємо виграш титулу. Звичайно, ми плануємо це зробити", – цитує Marca Анчелотті.

Матч Реал – Баварія відбудеться в середу, 8 травня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом. Перша гра в Мюнхені завершилася внічию 2:2.

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