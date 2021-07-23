22-річний француз повернувся у розташування ПСЖ після відпустки, успішно пройшов традиційний передсезонний медогляд та поспілкувався з Маурісіо Почеттіно.

Мбаппе відхилив вражаючу пропозицію ПСЖ заради трансферу в Реал

Як інформує AS, Мбаппе чітко озвучив тренеру парижан рішення щодо свого майбутнього – він не продовжуватиме контракт з клубом, адже налаштований продовжити свою кар'єру в мадридському Реалі якщо не цього року, то наступного. Саме влітку 2022-го завершується угода Кіліана з парижанами, а тому він може дістатись мадридцям абсолютно безкоштовно.

До слова, Кіліан Мбаппе провів 47 матчів у минулому сезоні у складі ПСЖ, записавши до свого активу 42 голи та 11 результативних передач.

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