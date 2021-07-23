Уніон – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Динамо в рамках підготовки до нового сезону зустрічалось з берлінським Уніоном. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".
Товариський матч
Уніон – Динамо – 1:1
Голи: Фогльзаммер, 36 – Вербіч, 48
Динамо офіційно підписало Раміреса
Суперники на полі демонстрували рівну гру, що і вилилось у підсумковий рахунок – бойова нічия 1:1.
Відкрили рахунок гравці берлінської команди. Після хаосу у штрафному майданчику Бущана, м'яч відскочив до футболіста Уніона, який не без допомоги рикошету перевів м'яч у ворота.
Кияни вирівняли становище після перерви. Підопічним Луческу вдалась зразкова комбінація, яку завершив Вербіч, перегравши на побаченні голкіпера суперника. Пізніше словенець зазнав пошкодження та був змушений покинути поле.
Уніон – Динамо: брутальна нічия з Берліном на річницю Луческу, камео Вербіча з сумним кінцем, Буяльський досі найкращий