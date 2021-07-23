Тоттенхем дав "зелене світло" трансферу Кейна в Манчестер Сіті – "містяни" розпрощаються з астрономічною сумою
Нападник Тоттенхема Харрі Кейн ще на крок наблизився до переходу в Манчестер Сіті.
Президент Тоттенхема Деніел Леві погодився відпустити форварда в Манчестер Сіті за 160 млн фунтів стерлінгів (близько 190 млн євро), стверджує The Sun.
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Раніше повідомлялось, що "шпори" дадуть згоду на трансфер своєї головної зірки лише у зарубіжний клуб. Проте, Харрі поділився своєю радістю від майбутнього переходу в Манчестер Сіті на весіллі старшої сестри – Чарлі. Сторонам залишилось узгодити термін контракту – англієць виступатиме на Етіхаді протягом 4 або 5 років.
До слова, Кейн більшу частину своєї кар'єри провів за Тоттенхем, відігравши у 336 поєдинках, записавши до свого активу 221 гол та 47 результативних передач.
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