"Я думаю, що українці залишаться, тому що у них є контракти. Сподіваюся, що Савіньйо теж буде з ними. Він найкращий гравець, який у мене коли-небудь був. Не пригадую, кому він належить, Труа чи Ман Сіті, але точно знаю, що це наш гравець.

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Алейш може перейти Барселону? Ні-ні-ні. У нього, як і в українців, є контракт, і я сподіваюся, що він продовжить виступати у Жироні", – цитує Мічела Diario Sport.

Зазначимо, що контракт Циганкова чинний до літа 2027-го. У Довбика угода з Жироною завершується роком пізніше.

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