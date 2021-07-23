"Я дуже радий підписати контракт із Динамо, адже знаю, що це дуже великий клуб у цій країні. Я провів у Києві кілька днів, і можу сказати, що співробітники клубу, які мене оточували, були дуже приязними. Я дійсно дуже щасливий.

Динамо офіційно підписало Раміреса

У мене була можливість перейти у Рубін, але не склалося з певних обставин, у тому числі особистих. Я отримав запрошення з київського Динамо та з радістю його прийняв, адже це чудовий виклик – можливість грати у Лізі чемпіонів і жити в прекрасному місті, столиці України.

Перед переходом до Динамо я кілька років провів у Чехії та Словаччині. Мені здається, що футбол у цих країнах досить схожий на український. Тому сподіваюся, що мені не знадобиться багато часу для адаптації. Багато грати та забивати – це моя мета", – цитує Раміреса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, 22-річний венесуелець підписав з киянами контракт на 5 років.

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