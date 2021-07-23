Хавбек Шахтаря Маркос Робсон Сіпріано поки не входить у плани Роберто Де Дзербі.

Шахтар та Сьйон узгодили трансфер 22-річного бразильського хавбека Маркоса Сіпріано, повідомляє UOL Esporte.

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Швейцарський клуб орендував легіонера "гірників" на сезон 2021/22 та прописав у контракті опцію викупу футболіста. У минулому сезоні УПЛ Маркос провів 8 матчів та відзначився асистом. Влітку 2018-го Шахтар придбав Сіпріано у Сан-Паулу за 1 млн євро. Зараз портал transfermarkt оцінює бразильця у 1,3 млн євро.

У минулому сезоні чемпіонату Швейцарії Сьйон у перехідних матчах врятувався від вильоту з еліти.

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