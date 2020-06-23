Головні новини футболу 22 червня: Динамо з ганебним суддівством перемогло, ефектний розгром за участю Зінченка

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 22 червня.

Україна

Завершився 27-й тур Прем'єр-ліги. Динамо мінімально здолало Колос в матчі з суддівським свавіллям: злива пенальті, сумнівне вилучення та 3 очки, за які соромно навіть переможцям. Олексій Михайличенко мав серйозні претензії до своїх підопічних, а наставник Колоса знищив арбітрів поєдинку.

Львів офіційно призначив нового головного тренера. Шахтар – чемпіон України: наш блогер з'ясовував, що буде далі. Ісмаїлі успішно прооперований, а генеральний директор Шахтаря назвав "гірників", якими цікавляться топ-клуби. Богдан Михайліченко прокоментував потенційний трансфер у Європу.

Наші за кордоном

Олександр Зінченко допоміг Манчестер Сіті розбомбити Бернлі – українець відіграв увесь матч. Євген Шахов вийшов на заміну в Лечче, коли уникнути поразки Мілану вже було нереально. Руслан Маліновський отримав конкурента на постійній основі – Аталанта викупила хавбека Челсі.

Андрій Лунін у дербі українців провів сухий матч – Ов'єдо вперше за 23 роки обіграв Спортінг на виїзді. Денис Гармаш та Микола Морозюк не врятували Різеспор від поразки в Туреччині – команда наших легіонерів продовжує боротись за виживання.

Європа

"Сором і велика крадіжка": баски та каталонці об'єднались проти Реала, який звинувачують у змові з арбітрами. Барселона визначилась із ціною Дембеле. Мессі зчепився з Грізманном на тренуванні Барселони – Сетьєну довелось втрутитись.

Ювентус переграв Болонью та закріпився в лідерах Серії А. У гравця Арсенала був виявлений COVID-19 перед матчем з Манчестер Сіті – ще двоє одноклубників опинились на карантині.