toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО - КОЛОС РЕАЛ СОСЬЄДАД - РЕАЛ МАДРИД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Палкін назвав футболістів Шахтаря, якими цікавляться європейські топ-клуби

13:39 - Читать на русском
Палкін назвав футболістів Шахтаря, якими цікавляться європейські топ-клуби
Сергій Палкін (ліворуч) / ФК Шахтар

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін поділився думками щодо донецької молоді і планами на наступний сезон.

"Луїш Каштру і його тренерський штаб – ті люди, які відповідають нашій стратегії. Вона полягає не лише в тому, щоб вигравати, а й розвивати молодих футболістів.

Денисов пояснив, чому у Першій лізі неможливий VAR

Ми сьогодні бачимо, скільки молоді у нас грає. Вважаю, що у цьому сезоні відкрилися Трубін, Бондар і Фернандо. Я сьогодні не говорю про Маркоса Антоніо, Тете, Соломона і Додо – це футболісти основи. До них вже є інтерес з боку провідних європейських клубів. Дуже сильні хлопці, які, впевнений, виростуть у зірок світового рівня.

Я сподіваюся, що у наступному сезоні ми відкриємо Сіпріано і Сікана. Ось такі у нас плани по молоді. Я вважаю, що молоді гравці дуже нас підсилюють і допомагають", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, у матчі 27-го туру команда Луїша Каштру здолала Олександрію і достроково стала чемпіоном України.

Шахтар переміг Олександрію й достроково став чемпіоном України – урок успіху, тривога перед ЛЄ та неуважність "гірників"

blog_ava
"Динамо? Подивилися їм в очі і сказали: "ми можемо вас перемогти": Жозе Мораіш залишається на зв'язку із Карпатами
12:00
2343
Теги
Шахтар Шахтар Валерій Валерій Бондар Анатолій Анатолій Трубін Маркос Маркос Антоніо Манор Манор Соломон Тете Данило Данило Сікан Додо Маркос Робсон Маркос Робсон Сіпріано Педро Педро Фернандо Сергій Палкін
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
23
хв
Динамо
19:30
Колос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук