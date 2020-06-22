Палкін назвав футболістів Шахтаря, якими цікавляться європейські топ-клуби

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін поділився думками щодо донецької молоді і планами на наступний сезон.

"Луїш Каштру і його тренерський штаб – ті люди, які відповідають нашій стратегії. Вона полягає не лише в тому, щоб вигравати, а й розвивати молодих футболістів.

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Ми сьогодні бачимо, скільки молоді у нас грає. Вважаю, що у цьому сезоні відкрилися Трубін, Бондар і Фернандо. Я сьогодні не говорю про Маркоса Антоніо, Тете, Соломона і Додо – це футболісти основи. До них вже є інтерес з боку провідних європейських клубів. Дуже сильні хлопці, які, впевнений, виростуть у зірок світового рівня.

Я сподіваюся, що у наступному сезоні ми відкриємо Сіпріано і Сікана. Ось такі у нас плани по молоді. Я вважаю, що молоді гравці дуже нас підсилюють і допомагають", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, у матчі 27-го туру команда Луїша Каштру здолала Олександрію і достроково стала чемпіоном України.

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