У гравця Арсенала був виявлений COVID-19 перед матчем з Манчестер Сіті – ще двоє одноклубників опинились на карантині

Лондонський Арсенал має нові проблеми після відновлення англійської першості.

Троє гравців Арсенала пропускали тренування перед матчами з Манчестер Сіті, оскільки опинились на карантині, інформує Goal.

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Зазначається, що неназваний футболіст здав позитивний тест на коронавірус, а інші двоє перебували в доволі тісному контакті із зараженим. Гравці дочекались повторного тестування, яке дало негативний результат у всіх трьох футболістів.

До слова, Арсенал має в активі 40 очок та посідає лише десяту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

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