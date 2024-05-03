"У Анчелотті є проблема з воротарями, але це та проблема Луніна та Куртуа, яку хоче мати будь-який тренер. Мало хто думав, що Лунін виявиться топ-воротарем, який може вийти і зіграти в матчі будь-якого рівня. Куртуа навряд чи зіграє з Баварією, але він може розраховувати на фінал, якщо команда туди вийде.

"Лунін – це не Куртуа": в Іспанії озвучили дві претензії до українця і відправляють на лаву до кінця сезону

У команді такого рівня тренеру завжди доводиться ухвалювати несправедливі рішення, бо надто багато класних гравців. Зараз найкращий вибір Анчелотті – це Лунін. А у фіналі, якщо Реал там опиниться, це може бути Куртуа. Якщо Тібо встигне зіграти пару матчів і показати, що він знову найкращий воротар світу. В іншому випадку ми не повинні хвилюватися через рівень Луніна", – цитує Каньїсареса Marca.

Нагадаємо, у першому півфіналі Ліги чемпіонів з Баварією ворота Реала захищав українець. Хто гратиме у матчі-відповіді – наразі невідомо. Куртуа, який у поточному сезоні двічі отримував важкі травми коліна, вже відновився і поступово набирає форму.

Анчелотті злий на Луніна, але не через пропущений гол – в Іспанії розкрили закулісся матчу з Баварією