Манчестер Сіті розбомбив Бернлі у рідних стінах – Зінченко провів повний матч

Бернлі в рамках поєдинку 30-го туру АПЛ зазнав нищівної поразки на Етіхад Стедіум від Манчестер Сіті (0:5).

Після побиття Арсенала одразу кілька лідерів Сіті присіли відпочити на банку – зокрема, де Брюйне, Стерлінг, Гюндоган, Ляпорт і Менді. Натомість, в основі вийшов наш Зінченко, хоча в першому таймі сильно запам'ятатися йому не вдалося. Кілька знятих верхових м'ячів, один хороший пас між лініями на Сілву в розвиток атаки й один удар в руки Поупу – от і все. Олександр, як і завжди, займався позиційною роботою й підготовчими передачами, допомагаючи доводити контроль над м'ячем до 75% ігрового часу.

Сіті нічого не дозволяв Бернлі до перерви, окрім кількох кросів без завершення. Натомість, "містяни" не вилазили з чужої половини поля, після втрат повертали м'яч за лічені секунди, а на свою половину пускали суперника просто побігати за м'ячиком. Тим не менш, з моментами в перші 20 хвилин у господарів було туго: можна згадати хіба що дальній удар Канселу на трибуни та постріл Бернарду Сілви з правого краю штрафного повз ближній кут – саме цю атаку розігнав першим пасом Зінченко.

Здавалося, Бернлі буде триматися міцно, однак вже на 22-й хвилині гості пропустили – це Фоден після розіграшу кутового прийняв м'яч перед карним майданчиком і потужно пробив під ближню стійку. Щоправда, після цього підопічні Шона Дайча не дозволили гранду нічого, крім пострілу Зінченко в руки Поупа, але перша ж спроба зіграти агресивніше на 43-й хвилині призвела до другого голу. Фернандіньо виконав блискучу діагональ метрів на 60 на хід Марезу правим флангом, а той увірвався на край штрафного, накрутив двох захисників і завдав удару в дальній кут – 2:0!

Здавалося, що на перерву команди підуть саме з цим рахунком, однак вже у компенсований час Агуеро зіткнувся з Мі біля воріт і впав, тримаючись за коліно. Сіті повів атаку другим темпом, однак Зінченко її призупинив, а рефері Андре Маррінер вирішив переглянути повтор. VAR показав фол з боку Мі, арбітр призначив пенальті, а Марез впевнено його реалізував – 3:0!

На початку другого тайму Давід Сілва вкрав можливий гол Зінченка, ненароком заблокувавши постріл українця метрів з 20-ти в правий кут. Для Бернлі це не стало уроком, і вже на 50-й хвилині в карний майданчик увірвався Фоден, пробивши з рикошетом в дальній – арбітр призначив кутовий, з якого Сіті забив четвертий гол. Гості забули про зону перед штрафним: Фоден знову прийняв там м'яч, але замість удару викотив проникний пас під простріл Бернарду Сілви на Давіда – капітан з мінімальної відстані спрямував сферу в дев'ятку.

Сіті продовжив домінувати і після цього, в наступні 40 хвилин дозволивши супернику лише один штрафний удар кудись вбік від воріт. Гвардіола ж поступово почав проводити заміни, кинувши у бій Ляпорта та Де Брюйне. Кевін на 63-й хвилині організував п'ятий гол, розігнавши контратаку з пасом на правий край карного майданчика під простріл Бернарду Сілви, який Габріел Жезус у дотик перевів вліво на Фодена – Філ у дотик же пробив в ближній кут!

Останні 20 хвилин було важко дивитися. Бернлі вже нічого не міг, а Манчестер Сіті вже нічого не було потрібно. З моментів можна згадати хіба що вривання Жезуса на правий край штрафного з неточних ударів і постріл Родрі в руки Поупу метрів з 18-ти. Було також кілька перспективних атак з передачами, які перехоплювали в останній момент, а Лерой Сане зі штрафного на 85-й пробив у стінку. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу "містян".

Таким чином, Манчестер Сіті набрав 63 очки, залишившись на другій позиції з відривом від найближчого переслідувача – Лестера – в дев'ять залікових балів. Бернлі, маючи в активі всього 39 пунктів, втратив шанс обійти Арсенал. Підопічні Шона Дайча йдуть на одинадцятій сходинці.