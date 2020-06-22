toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ДИНАМО - КОЛОС РЕАЛ СОСЬЄДАД - РЕАЛ МАДРИД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Аталанта викупила Пашаліча – хорват є конкурентом Маліновського

18:07 - Читать на русском
Аталанта викупила Пашаліча – хорват є конкурентом Маліновського
Маріо Пашаліч / Newpress

Аталанта з Бергамо оформила повноцінний трансфер із лондонського Челсі півзахисника Маріо Пашаліча.

"Богиня" активувала опцію викупу 25-річного хавбека. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Маліновський зізнався, з якими гравцями Аталанти товаришує найбільше

Пашаліч виступав за бергамасків на правах оренди майже 2 роки. Зрештою, рівень гри хорватського півзахисника переконав босів Аталанти в доцільності повноцінного трансферу. За даними італійської преси, Челсі отримав за Пашаліча орієнтовно 15 млн євро.

Балканець перебував на контракті з лондонцями з 2014-го, але так і не зіграв жодного поєдинку за "синіх". Натомість він грав в оренді за Ельче, Монако, Мілан і московський Спартак.

У нинішньому сезоні Маріо Пашаліч провів 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 7 результативних передач.

Аталанта – Сассуоло: Маліновський сконфузився, але наблизив супершанс, вилучення Гасперіні як символ, 70-річний рекорд

blog_ava
Динамо – Колос: анонс матчу УПЛ
08:00
8132
Теги
Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Челсі Челсі Маріо Маріо Пашаліч Аталанта Аталанта Італія Трансфери Челсі Трансфери Чемпіонату Італії
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
хв
Динамо
19:30
Колос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук