Аталанта викупила Пашаліча – хорват є конкурентом Маліновського

Аталанта з Бергамо оформила повноцінний трансфер із лондонського Челсі півзахисника Маріо Пашаліча.

"Богиня" активувала опцію викупу 25-річного хавбека. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Пашаліч виступав за бергамасків на правах оренди майже 2 роки. Зрештою, рівень гри хорватського півзахисника переконав босів Аталанти в доцільності повноцінного трансферу. За даними італійської преси, Челсі отримав за Пашаліча орієнтовно 15 млн євро.

Балканець перебував на контракті з лондонцями з 2014-го, але так і не зіграв жодного поєдинку за "синіх". Натомість він грав в оренді за Ельче, Монако, Мілан і московський Спартак.

У нинішньому сезоні Маріо Пашаліч провів 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 7 результативних передач.

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