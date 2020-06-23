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Ов'єдо вперше за 23 роки обіграв Спортінг на виїзді – Лунін у дербі українців видав сухий матч

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Ов'єдо вперше за 23 роки обіграв Спортінг на виїзді – Лунін у дербі українців видав сухий матч
Спортінг – Ов'єдо: рахунок і огляд матчу 22 червня 2020 – Лунін у дербі українців

Спортінг поступився Ов'єдо (0:1) в астурійському дербі в рамках 34 туру Сегунди. Рахунок та огляд матчу Луніна читайте на "Футбол 24".

Іспанія 2019/20. Сегунда, 34 тур

Спортінг Хіхон – Ов'єдо – 0:1

Гол: Борха Санчес, 69

Гаряча іспанська вивіска із "синьо-жовтим" акцентом. Голкіпер національної збірної України проти захисника молодіжки Богдана Мілованова, який тільки-но відновився після перелому ноги і ще не повертався до заявки. Матч Спортінг – Ов'єдо стартував о 22:45. Луніна влаштовувала лише перемога, адже будь-який інший результат залишав у зоні вильоту. Однак Хіхон на рідному стадіоні за останні 5 турів видав найкращі результати у другому дивізіоні чемпіонату Іспанії, тож не мав наміру вперше за 23 роки програвати "синім" удома.

Спортінг – Ов'єдо: онлайн-трансляція матчу – Лунін у дербі українців

Господарі переважали до перерви. Український голкіпер двічі вступив у гру після ударів з меж штрафного майданчика. Крім цього, Лунін неодноразово класно діяв на виходах, зокрема, і за межами своїх володінь. Команда Зіганди відчула момент слабини суперника і в одній з контр відзначилася, спіймавши Спортінг на обрізці. Борха Санчес швидко протягнув м'яч, обігрався з Ортуньйо та прошив голкіпера.

За декілька хвилин до кінця Ов'єдо пропустив після удару головою – як не тягнувся наш голкіпер, не зміг виловити. Суддя скасував гол, VAR перевірив епізод на предмет офсайду і врятував сухий матч Луніна – лише математичні лінії допомогли визначити, що плече форварда було ближче до воріт, ніж нога захисника. Орендований воротар Реала несподівано святкує першу перемогу після відновлення сезону. Ов'єдо покидає зону вильоту, набираючи 40 очок, що на 5 менше, ніж у Хіхона.

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Відеоновини Головне Українці за кордоном Іспанія Ов'єдо Ов'єдо Андрій Андрій Лунін Збірна України Спортінг Хіхон Спортінг Хіхон Сегунда
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