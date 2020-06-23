Главные новости футбола 22 июня: Динамо с позорным судейством победило, эффектный разгром с участием Зинченко

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 22 июня.

Украина

Завершился 27-й тур Премьер-лиги. Динамо минимально обыграло Колос в матче с судейским произволом: ливень пенальти, сомнительное удаление и 3 очка, за которые стыдно даже победителям. Алексей Михайличенко имел серьезные претензии к своим подопечным, а наставник Колоса уничтожил арбитров поединка.

Львов официально назначил нового главного тренера. Шахтер – чемпион Украины: наш блогер выяснял, что будет дальше. Исмаили успешно прооперирован, а генеральный директор Шахтера назвал "горняков", которыми интересуются топ-клубы. Богдан Михайличенко прокомментировал возможный трансфер в Европу.

Наши за границей

Александр Зинченко помог Манчестер Сити разбомбить Бернли – украинец отыграл весь матч. Евгений Шахов вышел на замену в Лечче, когда избежать поражения Милану уже было нереально. Руслан Малиновский получил конкурента на постоянной основе – Аталанта выкупила хавбека Челси.

Андрей Лунин в дерби украинцев провел сухой матч – Овьедо впервые за 23 года обыграл Спортинг на выезде. Денис Гармаш и Николай Морозюк не спасли Ризеспор от поражения в Турции – команда наших легионеров продолжает бороться за выживание.

Европа

"Стыд и большая кража": баски и каталонцы объединились против Реала, который обвиняют в сговоре с арбитрами. Барселона определилась с ценой Дембеле. Месси сцепился с Гризманном на тренировке Барселоны – Сетьену пришлось вмешаться.

Ювентус переиграл Болонью и закрепился в лидерах Серии А. У игрока Арсенала был обнаружен COVID-19 перед матчем с Манчестер Сити – еще два одноклубника оказались на карантине.