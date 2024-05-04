Вболівальники Роди щиро повірили, що їхня команда оформила підвищення в Ередивізі за тур до фінішу.

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"Жовто-чорні" впевнено обіграли Камбюр 2:0 і чули чудові новини з паралельного матчу Гронінгена. Головний конкурент мінімально поступався Телстару аж до компенсованого часу. Нетерплячі фанати Роди масово вискочили на поле і почали святкувати.

Аж раптом надходить приголомшлива новина – Гронінген зрівняв на 90+5-й хвилині! "Біло-зелена Армія" скоротила відставання до трьох очок і ще має шанс обійти Роду в останньому турі завдяки кращій різниці голів. Перцю ситуації додає той факт, що саме ці команди завершать чемпіонат 10 травня очним матчем на полі Гронінгена! Господарям вистачить будь-якої перемоги, щоб забрати другу путівку в Ередивізі. Першим підвищення оформив Віллем ІІ.

Pitch invasion at Roda JC as the fans thought the club is promoted to the Eredivisie. BUT in a separate game, Groningen scores a 95th goal to deny Roda's promotion dream.



Roda plays Groningen next week. The winner will be promotedpic.twitter.com/CQjZYxwWYs — World Soccer Talk (@worldsoccertalk) May 3, 2024

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