Фанати вибігли на поле святкувати фантомний вихід в еліту – конкурент врятувався на 90+5 і призначив "смертельну битву"
У другому дивізіоні Нідерландів сталася курйозно-драматична історія.
Вболівальники Роди щиро повірили, що їхня команда оформила підвищення в Ередивізі за тур до фінішу.
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"Жовто-чорні" впевнено обіграли Камбюр 2:0 і чули чудові новини з паралельного матчу Гронінгена. Головний конкурент мінімально поступався Телстару аж до компенсованого часу. Нетерплячі фанати Роди масово вискочили на поле і почали святкувати.
Аж раптом надходить приголомшлива новина – Гронінген зрівняв на 90+5-й хвилині! "Біло-зелена Армія" скоротила відставання до трьох очок і ще має шанс обійти Роду в останньому турі завдяки кращій різниці голів. Перцю ситуації додає той факт, що саме ці команди завершать чемпіонат 10 травня очним матчем на полі Гронінгена! Господарям вистачить будь-якої перемоги, щоб забрати другу путівку в Ередивізі. Першим підвищення оформив Віллем ІІ.
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