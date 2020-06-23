Гармаш та Морозюк не врятували Різеспор від поразки – команда українців продовжує боротись за виживання

Антальяспор приймав Різеспор в рамках заключного матчу 28-го туру чемпіонату Туреччини.

Чемпіонат Туреччини, 28-й тур

Антальяспор – Різеспор – 3:1

Голи: Гюмюш, 3, Яхович, 73 (пен.), Гюлюм, 75 – Шкода, 90+8 (пен.)

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Господарі відзначились швидким голом та втримували рахунок до свистка на перерву. У другій половині зустрічі голкіпер Різеспора ще двічі діставав м'яч із сітки воріт. Гості спромоглись лише на гол престижу перед фінальним свистком.

У стартовому складі гостей вийшли одразу два українці – захисник Микола Морозюк та хавбек Динамо Денис Гармаш, але після перерви гравців замінили. Також на 83-й хвилині на полі з'явився український форвард Андрій Борячук.

Після 28-ми турів Антальяспор розташувався на 9-й сходинці. Різеспор посідає 15-те місце і лише одне очко відділяє команду українців від зони вильоту.

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