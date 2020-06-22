Динамо – Колос: 3 пенальті, вилучення і нічия у матчі УПЛ – неймовірна драма на дощовому Олімпійському

Динамо приймає Колос у 27 турі чемпіонату України. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Колос на "Футбол 24", стартує о 19:30. Команда Костишина програла 6 поспіль поєдинків УПЛ, але і так претендує на вихід у Лігу Європи. Кияни виграли 3 попередні матчі в усіх турнірах мінімум з різницею у 2 голи. Після перемоги Зорі динамівцям немає коли розслаблятися. Команда Михайличенка випереджає луганський клуб за особистими зустрічами, але боротьба за друге місце закрутиться з новою силою в разі втрати очок проти головного аутсайдера топ-шістки.

Динамо – Колос: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Водночас гості – не така й проста команда, в чому вже переконався той же Шахтар, який тиждень тому провів з Ковалівкою найгірший матч сезону за кількістю влучань у площину воріт. Більше того, за очікуваними голами Колос переграв "гірників" 2:1, і це мало б бути чудовою пересторогою для його нинішнього суперника.

Андрієвський (двічі) і Буяльський загострюють на перших хвилинах. А ось Вербіч і Русин не найкращим чином зіграли у 3-х епізодах. Агресивно Колос пресингує на чужій половині. Фактично без ударів у перші хвилин 15, хоча задуми у Динамо були дуже перспективні. Ще один цікавий пас за спини від Андрієвського (тренд першої половини тайму!), але Миколенко на мокрому від зливи газоні не дотягнувся до снаряду, як хотів. Ойойой, лівого захисника збірної України знову зовсім загубили у штрафному, тепер після закидання Буяльського. Миколенко вирізав у центр, а Вербіч не зрозумів і пробіг повз.

Бойко вгледів симуляцію Цітаішвілі та покарав жовтою карткою. Пенальті не було, на відміну від контакту з руками Петрова. Чи варто було давати попередження? Гавриш замикав подачу Богданова зі штрафного – Бущан уже пролетів, і тільки Кендзьора підчистив. Екс-динамівська зв'язка знову ледь не спрацювала. Богданов знайшов Петрова після навісу з кутового – повз ворота, але це найкращий момент за перші 22 хвилини. Злива стандартів на ворота господарів. Серйозно так Колос притиснув.

Русин заробив штрафний. Андрієвський потужно закрутив з гострого кута – Волинець не без проблем парирував на кутовий. На 29-й хвилині найгрізніші моменти Динамо. Після чергової подачі Попов переграв Петрова та ще одного гравця в повітрі, снаряд прошмигнув поруч зі стійкою, а Кендзьора не встиг замкнути. Денис Костишин відборовся, Морозко підібрав і з рикошетом пробив повз. Гості нічим не поступаються. Слабенько виглядає Цітаішвілі, не йде у Вербіча, страждають в жорсткій боротьбі Русин і Шепелєв.

Занадто грубо грає Колос. Постійні підкати в ноги, поштовхи, і навіть ліктями розмахують. Миколенко запустив атаку ліворуч. Буяльський і Вербіч довели до Андрієвського – снаряд просвистів над дев'яткою. Цітаішвілі змусив суперника помилитися. Буяльський спробував перекинути Волинця метрів з 35, не влучив. Лисенко заробив стандарт, Богданов знову дуже небезпечно подавав. Динамо вчергове не доводить швидку контру до удару, воротар перериває гострий крос Буяльського. А Колос перевершує після Шахтаря і киян: 3:2 за ударами у площину після 45 хвилин, план Руслана Костишина працює краще. Циганков уже після перерви замінив Цітаішвілі.

Русин заробив сумнівні штрафний і жовту для Петрова. Кирило нав'язав боротьбу, але практично не чіпав цього разу Назарія. Андрієвський знайшов Попова навісом зі стандарту. Денис випередив голкіпера, але бахнув вище. Андрієвський класно перехопив м'яч перед штрафним Колоса і віддав уперед. Буяльський вивів Миколенка на удар – сейв Волинця. Гості тут же відповіли гострою контрою через лівий фланг. Попов зіграв рукою, стовідсоткове пенальті. Бущан парирував удар екс-динамівця Богданова з 11-метрової позначки.

Андрієвський вкотре блискуче зіграв у пресингу. Вербіч підхопив і віддав на Буяльського. Віталій міг віддати на Циганкова, але пробив з лінії штрафного – стійка. Дуелунд і Де Пена замінили Русина та Андрієвського. Схоже, Вербіч переходить в атаку. Смикнув Петров за футболку Вербіча. Спочатку здалося, що Бойко даремно поставив пенальті, але повтори довели, що підстави були. Циганков спокійно переграв Волинця. Оце так драма 11-метрових! Ще й вилучення за другу жовту Петрова. Колос влучає у стійку після подачі штрафного, однак судді свистять сумнівний офсайд. Третій пенальті в матчі. Ільїн розхитав Миколенка і змусив фолити. Вільх'ямссон реалізував 11-метровий дуже спокійно.