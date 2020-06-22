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Динамо – Колос – 2:1 – відео голів та огляд матчу

22 червня 22:57 - Читать на русском
Динамо – Колос – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Динамо – Колос – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Динамо

Динамо приймало Колос у 27 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Колос на Футбол 24.

64’ Віктор Циганков
87’ Карлос Де Пена
 
Кирило Петров 64’
Арні Вільх'яльмссон 69’
64’ Кирило Петров
64’ Віктор Циганков
69’ Арні Вільх'яльмссон
87’ Карлос Де Пена

Першу половину зустрічі команди витратили на адаптацію до важкого поля, дощ не припинявся протягому усієї зустрічі, що спровокувало багато браку у діях гравців.

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Після перерви саме гості отримали можливість відкрити рахунок, але Богданов не зміг реалізувати пенальті. Згодом арбітр вже призначив 11-метровий у ворота Колоса і залишив ковалівців у меншості, Циганков пробив без шансів для голкіпера. Парад пенальті продовжився і рефері вказав на позначку у штрафному майданчику Динамо, цього разу пробивав Арні Вільх'яльмссон і не схибив.

Коли здавалось, що нічия неминуча, Сергій Бойко знову вгледів порушення правил у біля воріт Колоса, Де Пена скористався можливістю і вирвав три очки для "біло-синіх".

Після 27-ми турів УПЛ Динамо розташувалось на другій сходинці, випереджаючи Зорю на три очки, Колос – 6-й.

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