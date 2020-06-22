Динамо – Колос – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Динамо приймало Колос у 27 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Колос на Футбол 24.

Першу половину зустрічі команди витратили на адаптацію до важкого поля, дощ не припинявся протягому усієї зустрічі, що спровокувало багато браку у діях гравців.

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Після перерви саме гості отримали можливість відкрити рахунок, але Богданов не зміг реалізувати пенальті. Згодом арбітр вже призначив 11-метровий у ворота Колоса і залишив ковалівців у меншості, Циганков пробив без шансів для голкіпера. Парад пенальті продовжився і рефері вказав на позначку у штрафному майданчику Динамо, цього разу пробивав Арні Вільх'яльмссон і не схибив.

Коли здавалось, що нічия неминуча, Сергій Бойко знову вгледів порушення правил у біля воріт Колоса, Де Пена скористався можливістю і вирвав три очки для "біло-синіх".

Після 27-ми турів УПЛ Динамо розташувалось на другій сходинці, випереджаючи Зорю на три очки, Колос – 6-й.

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