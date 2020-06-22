Мессі зчепився з Грізманном на тренуванні Барселони – Сетьєну довелось втрутитись

Після втрати одноосібного лідерства в іспанській Ла Лізі мікроклімат у Барселоні, вочевидь, суттєво погіршився.

Нападники каталонців Ліонель Мессі та Антуан Грізманн влаштували сутичку посеред тренування. Забіяк довелося розтягувати одноклубникам і керманичу Барси Кіке Сетьєну, повідомляє SPORTbible.

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Іспанська преса вже констатувала, що сварка двох зірок "блаугранас" вийшла на новий рівень. Тепер гравці та персонал Барселони не можуть вдавати, що між Мессі та Грізманном нічого не відбувається. У них виникають зіткнення під час тренувальних занять, а в ході матчів вони ігнорують один одного на полі. Наприклад, у матчі проти Леганеса аргентинець жодного разу не віддав пас чемпіону світу.

Ця ситуація посилює чутки про відхід Грізманна з Камп Ноу вже після першого сезону. Французький форвард фігурує у кількох трансферних сагах. Зокрема, його можуть обміняти на нападника ПСЖ Неймара або ж забивного аргентинця з міланського Інтера Лаутаро Мартінеса.

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